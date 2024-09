Vrouw (51) overleden en pluszoon (21) kritiek nadat auto in Dender belandt, vader (58) in ziekenhuis

Bij het ongeval vanochtend aan de Houtkaai in Aalst, waarbij een auto in de Dender is beland, is al één dodelijk slachtoffer gevallen. Die informatie is zopas bevestigd aan onze redactie. In de auto zaten drie personen van hetzelfde gezin. De plusmoeder van 51 en de zoon van 20 hebben lang in het water gelegen, de vrouw heeft het ongeval niet overleefd. De zoon ligt in kritieke toestad in het ziekenhuis. De vader van 58 kon zichzelf bevrijden uit de auto en herstelt van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Over de omstandigheden van het ongeval volgt later meer.