Vrijwilligers starten vol goede moed met opkuis Crammerock

De organisatie van Crammerock kan terugblikken op een goeie editie. Met 32.000 toeschouwers was het festival helemaal uitverkocht. Vanochtend was het wel aanschuiven geblazen in de buurt, want alle kampeerders vertrokken dan uit Stekene. Het kampeerterrein wordt dan weer volledig opgekuist door zo'n 15 vrijwilligers. En zij hebben de handen vol. De ene container na de andere moet worden aangevoerd om alle achtergelaten spullen en de bergen afval in af te voeren.