Op Drieschouwen in Stekene is gisteravond een auto met twee inzittenden over een rotonde gevlogen. De wagen kwam uit de richting van Stekene en reed richting Sint-Gililis-Waas. Maar de bestuurster van de wagen reed gewoon rechtdoor en vloog over de rotonde. De auto vloog enkele meters de lucht in en kwam 50 meter verder tot stilstand. In de wagen troffen de hulpdiensten twee vrouwen aan. Ze waren duidelijk onder invloed van alcohol of drugs. De bestuuster had zelfs moeite om rechtop te zitten. Beide dames werden meegenomen naar het politiecommissariaat. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken en olie van de rijbaan te verwijderen.