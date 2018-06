Vrijwillige ambulanciers Hamme al maanden niet meer betaald

En nog in Zottegem is vandaag een actie rond obesitas gelanceerd. In ons land kampt 1 op de 3 Belgen met overgewicht en dat aantal groeit nog. Vooral bij kinderen en jongeren. Omdat er vaak nog een taboe heerst rond obesitas wil het AZ Sint-Elisabeth het thema 3 weken lang in de kijker plaatsen. Schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor heeft het peterschap van de actie op zijn schouders genomen. En dat hoe hij letterlijk en figuurlijk. Want om te zelf te voelen wat obesitas inhoudt zal hij de komende weken met 25 kilogram extra gewicht door het leven gaan.