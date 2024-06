In Temse is de Vrije Basisschool Sint-Jozef volledig vernieuwd. Na anderhalf jaar bouwen en verbouwen heeft de school er nu twee nieuwe speelplaatsen en acht klaslokalen bij. Een opsteker voor de school, want een aantal jaren geleden moest ze door een moeilijke periode, toen de toenmalige directeur aangeklaagd én veroordeeld werd voor geldverduistering. Met deze renovatie kijkt de school nu weer volop naar de toekomst.