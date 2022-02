Vrijdag gaat het nachtleven weer open, maar dat zal voor de happy few zijn: "Helemaal uitverkocht"

In Geraardsbergen gaan ze ook een alternatief aanbieden voor het Krakelingenfeest. Zo zal er vanalles te doen zijn in het Abdijpark. Voor het derde jaar op rij is er geen Krakelingenfeest met stoet, visjes drinken en Tonnekensbrand op de Kapelmuur in Geraardsbergen. Maar omdat de coronacijfers de goede kant op gaan, komt er wel een alternatief. Het abdijpark zal the place to be zijn. Op het koetshuis zullen het hele weekend video's en foto's afgebeeld worden. En zondag worden de bekende taferelen van de stoet uitgebeeld in het park. Mensen kunnen dan van het ene naar het andere tafereel wandelen. En ook de lokale middenstand zal het één en ander organiseren.