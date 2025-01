Vriestemperaturen zorgen voor toegenomen drukte in daklozennachtopvang in Aalst

In Aalst is er het hele jaar door opvang voor daklozen, zowel overdag als 's nachts. Overdag kunnen ze terecht in ontmoetingshuis De Brug. Daarna kunnen ze overnachten in de nachtopvang van het CAW. Ook een hotel houdt enkele kamers vrij. Tijdens de winterperiode schakelen ze in Aalst een versnelling hoger. Het was er de afgelopen weken drukker, maar toch slaagden ze erin om bijna iedereen te helpen, zodat er niemand buiten moest slapen.