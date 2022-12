Vrieskou slaat toe: winteropvang Aalst is klaar voor op extra opvang van daklozen

In Haaltert lijkt de rust weergekeerd, want de stakingsdreiging bij de politiezone is voorlopig van de baan. Maar in de politiek zijn de gemoederen nog niet bedaard. Het wantrouwen van de oppositie in burgemeester Baeyens is de voorbije weken zelfs nog gegroeid, zeggen de oppositiepartijen. U weet het ondertussen, de burgemeester overleefde een vertrouwensstemming in de gemeenteraad. Er loopt momenteel ook een onderzoek, maar de oppositiepartijen lijken zich daar niet bij neer te leggen en bereiden zich voor op de gemeenteraad van volgende week.