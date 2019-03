Vriendin van Lander Wantens gelukkige winnaar ajuinworp

En kort na de middag liep de Grote Markt van Aalst weer goed vol voor de Ajuin-worp. Prins Meyst en burgemeester Christoph D'Haese gooien vanop het balkon van het stadhuis snoep in het publiek. In één van de papiertjes zit een bon die recht geeft op de fameuze gouden ajuin. Een juweeltje met een waarde van 1.000 euro. En opvallend: de vrouw die de gouden ajuin opraapte is de vriendin van Aalsters gemeenteraadslid Lander Wantens, van Groen. Maar van doorgestoken kaart is geen sprake, zegt het koppel.