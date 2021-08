Vrienden werken aan boek over Ilse Uyttersprot

Aalst staat voor een emotionele week. Woensdag is het exact een jaar geleden dat oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot werd vermoord. Het nieuws over haar dood sloeg in Aalst in als een bom. Haar familie en naasten hebben nu een jaar van gemis achter de rug. Drie vrienden van Uyttersprot, onder wie partijgenoot Bart Van Lysebeth, werken aan een boek over de vrouw. Een ultiem eerbetoon. Want Uyttersprot was zo veel meer dan de politica, zeggen ze.