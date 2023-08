Vrienden van gezonken piratenschip-eigenaar Winnetou zetten steunactie op poten

En we eindigen ons nieuws met het barslechte weer dat overal in onze streek roet in het eten heeft gegooid. Want er stonden dit weekend nog veel andere evenementen op het programma. De Waterfeesten in Berlare, bijvoorbeeld. Ook in Massemen is het slechte weer spelbreker. Maar toch rijdt daar de 63ste Oogststoet gewoon uit. Inclusief praalwagens, paarden en verklede figuranten. Al hebben niet alle reuzen de regen getrotseerd. De meeste bezoekers laten het weer niet aan hun hart komen.