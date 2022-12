Vrienden starten steunactie voor jonge vrouw die strijdt tegen zeldzame kanker

En op het internet is er ook een mooie steunactie op poten gezet. Een crowdfunding voor de daklozen in Sint-Niklaas. Met het geld willen de initiatiefnemers voor de daklozen spullen kopen die van pas kunnen komen om te koken, en voor de was en de plas. Vijf daklozen zouden al een noodwoning gekregen hebben. Maar de huizen zijn heel basic uitgerust. Zo is er bijvoorbeel geen kookvuur, ook geen microgolfoven of een oventje. Met de rest van het geld worden verzorgingsproducten en voeding aangekocht. Wie wil steunen kan meer informatie vinden op de website steunactie.nl. Onder de noemer 'Help deze mensen een beter leven op te bouwen'.