In het onderzoek naar de Bende van Nijvel heeft de onderzoeksrechter in Wallonië ex-rijkswachter Robert Beijer ondervraagd. Beijer, hier rechts op de foto, pleegde in de jaren tachtig een reeks misdaden met zijn collega Madani Bouhouche, links op de foto. Daarom wordt het duo ervan verdacht lid te zijn geweest van de Bende van Nijvel. Bouhouche is intussen overleden, Beijer woont in Thailand. De man blijft ontkennen iets te maken te hebben met de Bende. Ook de vermoedelijke "Reus", Aalstenaar Chris B., heeft hij naar eigen zeggen nooit gekend. De broer Chris Bonkoffsky zou ondertussen bereid zijn de confrontatie met Beijer aan te gaan.