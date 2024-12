We blijven op de Siesegemkouter, maar voor iets totaal anders. Want in het crematorium daar hebben honderden mensen gisteren afscheid genomen van Frank François. De zanger, ondernemer en politicus overleed vorige maand tijdens een vakantie. François werd 51, hij laat een jonge dochter na en wordt herinnerd als een charmante, ambitieuze en goedlachse man.