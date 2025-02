Vreven predikt passie op zijn eerste training bij Lokeren-Temse: "Ik wil erin vliegen"

In Daknam stond de nieuwe coach van Lokeren-Temse, Stijn Vreven, deze middag voor het eerst op het trainingsveld. Vreven ondertekende gisteravond een contract tot het einde van het seizoen en moet de club opnieuw naar veiligere oorden brengen in de Challenger Pro League. Vreven was vijf jaar geleden al eens trainer op Daknam. Maar toen ging de club failliet en stond hij op straat. Hij is blij dat hij terug is en heeft hier nog een rekening te vereffenen.