De mensen die in de buurt van industrieterrein Veldmeers in Laarne wonen, zijn binnenkort hopelijk voorgoed verlost van een vervelende vliegenplaag. Al jaren hebben ze er ongelooflijk veel last van. De vliegen komen van een afvalberg. Zeker wanneer de temperaturen beginnen te stijgen, is de overlast niet uit te houden. Het afvalverwerkend bedrijf dat verantwoordelijk is voor de problemen, is nu failliet verklaard. Maar de achtergelaten afvalberg moet nog altijd opgeruimd worden. De curator heeft begrip voor de problematiek, zegt het gemeentebestuur, en zal het nodige doen.