Vrederechter geeft stadsbestuur gelijk in juridische strijd met KAV Dendermonde

In Grembergen bij Dendermonde is er meer duidelijkheid over hoe de nieuwe sporthal op het Grootzand er zal uit zien. Naast de sporthal zal er voldoende ruimte zijn voor groen en voor parkeren. Daarnaast heeft het stadsbestuur ook goed nieuws gekregen van de rechtbank. De vrederechter geeft het stadsbestuur gelijk in de juridische strijd met KAV Dendermonde. De voetbalclub moet deze zomer het Ros Beiaardstadion verlaten, zodat de nieuwe sporthal op die site kan komen.