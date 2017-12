Nieuws Vredegerecht Geraardsbergen blijft, Sint-Niklaas gaat van 2 naar 1

Het vredegerecht in Geraardsbergen blijft open, in Sint-Niklaas sluit er dan weer 1 van de 2. Dat is verschenen in het Staatsblad. De beslissing was al in maart van dit jaar gevallen maar is nu dus bevestigd. De hervorming van de vredegerechten moet ervoor zorgen dat de justitiediensten efficiënter gaan werken. Geraardsbergen was het enige vredegerecht in onze regio waar mogelijk een verhuizing dreigde, naar Brakel. Die twijfel is nu weg, maar in afwachting van een renovatie zal het vredegerecht wel tijdelijk naar Brakel verhuizen.