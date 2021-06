Vredefeesten zullen plaatsvinden in Sint-Niklaas

Twee auteurs, onder wie Doel 2020-boegbeeld Jan Creve uit Beveren, hebben een boek geschreven over oud-burgemeester van Sint-Niklaas Frantz Van Dorpe. Een naam die bij de meeste onder ons wellicht geen belletje doet rinkelen. Toch spreekt de levenswandel van de politicus tot de verbeelding. Van Dorpe was midden vorige eeuw zowel verzetsheld als lid van het fascistisch getinte Verdinaso. Niet onbesproken en toch vergeten. Maar dankzij de twee boeken staat de politicus weer even in het middelpunt van de belangstelling.