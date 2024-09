Vredefeesten vieren 80 jaar bevrijding van Sint-Niklaas met nieuwe stadsballon, mural en bloementapijt

Of de ballons dit weekend de lucht in gaan, dat zal pas op het laatste nippertje worden. Het is dit jaar een bijzondere editie van de Vredefeesten, want de ballonstad werd exact 80 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetter. Speciaal voor die 80ste verjaardag werd er een nieuwe stadsballon gedoopt, een bloementapijt onthuld en is er een unieke mural van een Pools-Sint-Niklaas koppel die elkaar leerden kennen net na de bevrijding.