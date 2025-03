Vredefeesten niet langer drie maar vier dagen: "Extra dag voor de jeugd, met nadruk op de bevrijding van Sint-Niklaas"

De Vredefeesten in Sint-Niklaas zullen dit jaar geen drie maar vier dagen duren. Dat betekent dat het evenement dit jaar een extra dag krijgt. De festiviteiten zullen nu starten op donderdag 4 september en eindigen op zondag 7 september. Dat vertelt schepen van Evenementen Ghizlane Benabdellah (Vooruit) aan het TV Oost Nieuws. Ze wil zo in deze moeilijke tijden van oorlog, het belang van de Vredefeesten nog meer in de kijker zetten. Daarnaast wil ze het feestaanbod voor de jongeren uitbreiden. De komende maanden worden de details uitgewerkt. Vanavond meer info in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.