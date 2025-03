De Vredefeesten in Sint-Niklaas krijgen dit jaar een extra dag, vier dagen in plaats van drie dus. De stad wil zo meer aandacht geven aan de oorsprong van het evenement, vooral omdat veel jongeren niet weten waarom het gevierd wordt, zeker met de recente conflicten met Poetin en Trump. En daar wil de stad, met die extra dag, dus verandering in brengen.