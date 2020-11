Vrasene: Overvallers dringen binnen in huis en steken bewoner neer

In de Peperdam in Vrasene zijn verschillende overvallers binnengedrongen in een huis. Dat gebeurde iets voor 22u zondagavond. Op het moment van de overval waren de bewoners thuis. Eén van de bewoners kreeg bij een schermutseling een messteek in de buik. Die persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn of haar toestand is niet gekend. Ook over de verdere omstandigheden van wat er precies gebeurd, is er nog geen duidelijkheid. Ook over de daders is er voorlopig geen informatie bekend. (later meer)