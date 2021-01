Vrasene: Loods landbouwbedrijf zwaar beschadigd na hevige brand

In de Valleistraat in Meerbeke, bij Ninove, heeft gisteravond een woningbrand heel wat schade aangericht. De brand ontstond iets na 23.00 uur in een dressoir van de woning. De bewoner van het huis zelf kon al een stuk blussen, waardoor uitbreiding zeker vermeden is. De brandweer kon daarna snel alles doven en over gaan tot een grondige controle en verluchting van het gebouw. De man die aan het blussen was werd uit voorzorg even meegenomen naar het ziekenhuis ter controle, maar is er niet erg aan toe.