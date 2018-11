Vrasene: Auto knalt betonnen elektriciteitspaal doormidden

In de Beverse deelgemeente Vrasene is gisteravond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto knalde er in de Steenbeekstraat aan hoge snelheid tegen een elektriciteitspaal. De klap was zo hard dat de betonnen paal doormidden brak. De hulpdiensten hadden meer dan een half uur nodig om de zwaargewonde bestuurder uit zijn auto te bevrijden. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De straat was een tijd lang volledig afgesloten omdat de elektriciteitskabels door het breken van de paal gevaarlijk laag tegen de grond hingen.