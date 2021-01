Vragen rond budget heraanleg en parking Esplanadeplein in Aalst

Een jongen van 16 jaar uit Sint-Niklaas is deze ochtend overleden na een auto-ongeval in Leefdaal in Vlaams-Brabant. Hij was samen met twee andere minderjarige jongens betrokken bij een dramatische crash. De jongens zaten allemaal in dezelfde auto. Hun voertuig raakte van de weg af en smakte tegen een boom. De jongen uit Sint-Niklaas liet daarbij het leven. De twee andere minderjarige jongens zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar ze zijn buiten levensgevaar. Wat de minderjarige jongens op dat moment van de dag in een auto deden is niet duidelijk. Evenmin wie er aan het stuur zat.