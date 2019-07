Vrachtwagens wurmen zich door smalle straatjes rond industrieterrein in Wetteren

In Sint-Gillis-Waas is een 92-jarige fietser, die was aangereden door een auto, in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De man kwam via het fietspad naast de 'Hoge Watergang' uit de richting van Sint-Niklaas en wilde de Reepstraat oversteken. Op die oversteekplaats moeten fietsers voorrang verlenen. Een autobestuurder kon de man niet meer ontwijken. Het hoogbejaarde slachtoffer kwam met zijn hoofd op de grond terecht en liep levensbedreigende verwondingen op. Een ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. Daar is hij in de loop van de namiddag overleden. Buurtbewoners reageren aangeslagen op het ongeval. Zij vinden dat de snelheid in hun straat dringend verlaagd moet worden van 70 naar 50 km/u.