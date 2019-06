Vrachtwagens rijden op elkaar aan wegenwerken op de E17, 1 zwaargewonde

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn gaat in onze provincie 69 nieuwe informatieschermen plaatsen. Het grootste deel komt in Gent, maar er komen er ook in Aalst en in het Waasland. Op die schermen ga je realtime informatie zien, dat wil zeggen informatie van dat moment zelf. Zo kan je er op lezen wanneer je bus of je tram komt, of hoeveel vertraging die heeft. De borden zullen op 3G en 4G werken, en hebben dus GEEN bekabeling meer nodig. Oude informatieborden zullen op termijn worden omgezet naar deze nieuw borden. In totaal investeert De Lijn 2,7 miljoen euro in de infoschermen.