Vrachtwagens op elkaar op E34 ter hoogte van Melsele, lange file in de richting van Brugge

Op de E34 richting Brugge ter hoogte van de oprit Melsele zijn deze namiddag twee vrachtwagens op elkaar ingereden. Een Roemeense chauffeur merkte te laat op dat er filevorming was en reed in op zijn Duitse voorligger. De Roemeen raakte licht gekwetst, hij werd ter plaatse verzorgd, de andere bestuurder bleef ongedeerd. De twee rijstroken raakten versperd waardoor het verkeer enkel over de pechstrook langs het ongeval kon passeren. Dat zorgde voor een lange file met een hoog oplopende wachttijd. Ook op andere invalswegen was het erg druk.