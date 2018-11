Vrachtwagenparking E40 in Wetteren vanaf maandag opnieuw open

De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft vanmorgen het bouwbedrijf T.Palm uit Erpe-Mere failliet verklaard. Gisteren deden de berichten al de ronde dat het bedrijf de boeken had neergelegd. Voor de bijna 90 bouwwerven die het bedrijf momenteel in handen had, betekent dit dat die werken worden stopgezet. Als dat intussen niet al was gebeurd, want de voorbije weken regende het klachten bij de tientallen gedupeerden. Ook voor het personeel van T.Palm zelf is het faillissement slecht nieuws. De 33 arbeiders en 12 bedienden kregen vanmorgen te horen dat ze werden ontslagen. De onderneming is onder curatele geplaatst. De curatoren sluiten een overname nagenoeg uit en gaan nu op zoek naar de aansprakelijkheid. Gedupeerde bouwers zijn eventuele voorschotten kwijt, maar ze kunnen wel aanspraak maken op de terugbetaling van een waarborg.