Vrachtwagenchauffeurs negeren omleiding N450, er komen extra controles

Nog in de haven kende ook de Liefkenshoektunnel een recordjaar. Nooit eerder reden er zoveel voertuigen door de tunnel. In totaal gaat het om meer dan 11 miljoen auto's en vrachtwagens, anderhalf procent meer dan in 2018. Opmerkelijk: de stijging in het aantal voertuigen heeft niet geleid tot meer file. Het aantal file-uren in de tunnel is namelijk met een vijfde gedaald. Er worden dit jaar nog meer voertuigen verwacht in de Liefkenshoek, al zit er niet veel rek meer op. De tunnel is bijna verzadigd, klinkt het.