Vrachtwagenchauffeur zwaargewond na botsing met voorligger, N41 afgesloten

Bij een zware kop-staartaanrijding op de N41 in Grembergen is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde om half acht. Op de N41 stond toen een kleine file aan de verkeerslichten met de Denstraat. De vrachtwagen is daar op ingereden. De klap was erg zwaar. De stuurcabine werd helemaal verwrongen en kwam deels los van het chassis. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden. De Nederlandse chauffeur werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder in de andere vrachtwagen raakte lichtgewond en verkeerde in shock. Ook hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De N41 werd gedurende lange tijd in beide richtingen afgesloten. En dat zorgde voor veel file in de ochtendspits.