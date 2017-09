Vrachtwagenchauffeur zwaargewond bij aanrijding in Waaslandhaven

Voortaan krijgen ook leerkrachten die met een pedelec, dat is een snelle elektrische fiets, naar het werk komen een fietsvergoeding. Een pedelec is een elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur haalt. De fietsvergoeding bestaat al sinds een paar maanden in de privésector, maar nu mogen ook onderwijzers ervan genieten. Het was Groen-parlementslid Bjorn Rzoska uit Lokeren die ervoor gezorgd heeft dat pedelec-pendelaars in aanmerking komen voor een fietsvergoeding. De politicus reed daarom drie maanden lang met zo'n fiets van Lokeren naar zijn werk in Brussel.