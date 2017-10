Vrachtwagenchauffeur levensloos aangetroffen in Erembodegem, overlijdt in ziekenhuis

In een rijhuis in de Welvaartlaan in Temse is er een geoogste wietplantage aangetroffen. Over hoeveel planten het precies gaat, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er personen zijn opgepakt en al dan niet zijn aangehouden. Gemeentearbeiders waren vanmiddag bezig met het leeghalen van de woning. De container werd voornamelijk gevuld met potgrond. Er was ook nog wat materieel dat werd gebruikt voor de plantage en dat door de gemeentearbeiders is afgebroken. Politie en parket houden voorlopig nog de lippen stijf op elkaar.