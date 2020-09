Mobiliteit en Verkeer Vrachtwagenchauffeur komt om het leven bij ongeval op E17 in Beervelde

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Bij het ongeval met twee vrachtwagens en een auto op de E17 in Beervelde is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Dat meldt de federale politie. De snelweg is nog altijd afgesloten in de richting van Gent. Het ongeval gebeurde rond 9 uur in de richting van Gent. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. De aanrijding gebeurde in een file die er stond naar aanleiding van de werken op de E17 in Gentbrugge, zegt het parket. Uit verklaringen van getuigen blijkt dat een vrachtwagen zonder remmen zou ingereden zijn op de file. De vrachtwagen raakte eerst een personenwagen, die weggekatapulteerd werd, botste daarna op een andere vrachtwagen en belandde uiteindelijk in de berm. Het slachtoffer, een Oekraïense man geboren in het jaar 1958, bestuurde de vrachtwagen die inreed op de file. Hij overleed ter plaatse. Een vrouw in de personenwagen verkeerde in shock door de aanrijding, maar ze raakte niet ernstig gewond.