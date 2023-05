In de Beverentunnel in Kallo is, in de richting van Stabroek, een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij zijn drie mensen levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde in de avondspits, rond 5 uur. Een kleine auto met Nederlandse nummerplaat raakte geplet tussen twee vrachtwagens. De vier inzittenden van de auto zaten een tijdlang gekneld en raakten gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. Zij zijn in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Op camerabeelden van het ongeval zou te zien zijn hoe de wagen over een volle witte lijn reed om in te voegen tussen de twee vrachtwagens. De tweede vrachtwagen kon een aanrijding niet meer vermijden. Het avondverkeer verloopt moeizaam over 1 beschikbare rijstrook.