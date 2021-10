Vrachtwagen twee keer op zijn kant in Kallo

Een gekantelde vrachtwagen heeft vanmorgen voor flink wat hinder gezorgd in en rond de Waaslandhaven. Het ging fout op het Hollands complex ter hoogte van de op- en afrit van de R2 in Kallo. Een paar uur lang was het er daardoor aanschuiven. Vreemd was wel dat de vrachtwagen enkele uren daarvoor ook als eens op z'n kant had gelegen, na het verlaten van een containerterminal aan het Deurganckdok. De oorzaak op dat moment was de container die slecht op de oplegger was geplaatst. Het was de bestuurder van het voertuig zijn eerste dag als vrachtwagenchauffeur in de haven. Hij bleef gelukkig ongedeerd.