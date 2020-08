Vrachtwagen rukt bovenleiding af: geen treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen

Het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen is sinds vanmorgen onderbroken door een ongeval in Zwijndrecht. Een vrachtwagen die te hoog geladen was reed er tegen de bovenleiding. Die kwam over een afstand van enkele honderden meters naar beneden. Daardoor is er geen treinverkeer meer mogelijk. De NMBS legt vervangbussen in tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. In de mate van het mogelijke worden ook treinen lokaal omgeleid. Technische ploegen van Inrabel zijn al de hele dag in de weer om de bovenleiding te herstellen. De hinder zal vermoedelijk nog een hele tijd duren.