Vrachtwagen rijdt in op stilstaande auto's aan overweg in Waaslandhaven

Op de Steenlandlaan in de Waaslandhaven is vanmiddag een vrachtwagen ingereden op enkele voertuigen die stonden te wachten voor een gesloten overweg. De bestuurder van de auto die achteraan in de file stond kreeg de zwaarste impact te verduren. Hij moest gewond naar het ziekenhuis worden overgebracht. De bestuurders van de twee andere voertuigen die in de brokken deelden bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagen-chauffeur zelf raakte niet gewond. Door het ongeval was de drukke Steenlandlaan een tijdlang afgesloten. De brandweer had heel wat werk om de weg opnieuw vrij te maken.