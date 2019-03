Vrachtwagen ramt hoogtebegrenzer aan Sas van Idegem

In Idegem, een deelgemeente van Geraardsbergen, is vanmorgen aan het Sas een vrachtwagen tegen de hoogtebegrenzer aangereden. De stalen constructie werd daarbij volledig vernield. Omdat de constructie op de brug over de Dender dreigde te vallen, werd de overgang een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt nog altijd gezocht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Verkeersborden op en naast de constructie geven duidelijk aan dat de maximum hoogte 3 meter 40 is. De brandweerposten van Geraardsbergen en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de beschadigde constructie weg te halen.