Vrachtwagen ramt auto in Sint-Niklaas, bestuurster zwaargewond

Op de E40 richting Brussel is vanmorgen vroeg, ter hoogte van Aalst, een dramatisch ongeval gebeurd. Een jonge vrouw van 19 uit Herzele was, vermoedelijk via de oprit in Affligem, de E40 opgereden in de verkeerde richting. Na enkele kilometers spookrijden is ze frontaal op een tegenligger gebotst. De vrouw overleefde de klap niet. De twee inzittenden van de tegenligger moesten in levensgevaar worden overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurders van nog twee andere betrokken voertuigen raakten lichtgewond. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het duurde tot ver in de ochtendspits vooraleer de snelweg opnieuw kon worden vrijgemaakt. Het verkeer moest de E40 via de afrit Aalst verlaten, om er in Ternat opnieuw op te rijden. Dat zorgde op zijn beurt ook voor urenlange files op diverse invalswegen.