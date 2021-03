Vrachtwagen mist bocht op E40 en komt op zijn flank terecht

In Gijzegem is een paar uur geleden een ernstig verkeersongeval gebeurd. Twee auto's botsten met elkaar aan het kruispunt van de Steenweg op Oudegem en de Pontweg. De voertuigen kwamen in de gevel van een woning terecht. De bewoonster van het huis had veel geluk, want ze zat de hele tijd vlak achter de muur, maar was op dat moment net even naar achter. Er reed ook nog een derde auto in op het ongeval. Vier personen moesten naar het ziekenhuis.