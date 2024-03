Vrachtwagen met tonnen varkensvlees kantelt op industrieterrein in Zele

In Hamme heeft een straatracer lelijk huisgehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is iemand in de Hospitaalstraat tegen zes geparkeerde auto's aangereden. De straat lag helemaal vol met brokstukken. Gelukkig vielen er geen gewonden. Of ook de bestuurder ongedeerd is gebleven, dat is nog niet geweten. Want na de crash is de bestuurder en zijn gezelschap gevlucht. De politie voert een onderzoek