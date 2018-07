Vrachtwagen met slachtafval rijdt met laadklep tegen brug op E40 in Erembodegem

Gisteravond was er hinder op de E40 in Erembodegem nadat een vrachtwagen geladen met slachtafval tegen een brug was gereden. De laadklep van de vrachtwagen was plots omhoog gekomen, waardoor de vrachtwagen tegen de onderkant van de brug botste. De laadbak brak af en viel op twee achteropkomende auto's. De vrachtwagen moest ter plaatse hersteld worden, want honderd meter verder is er nog een brug. Tijdens de herstellingswerken, die twee uur duurden, werd de rechterrijstrook afgesloten. Er vielen geen slachtoffers.