Vrachtwagen kantelt op E17 ter hoogte van Waasmunster

De Dendermondse stadskern wordt één grote zone dertig. Dat heeft het schepencollege beslist. Dendermonde is de zoveelste centrumstad op rij die dertig kilometer per uur als maximumsnelheid oplegt in de binnenstad. Op die manier wordt komaf gemaakt met de verschillende snelheidsregimes in het centrum. Dat is duidelijker voor de weggebruikers. Voor fietsers en voetgangers is de zone dertig ook een pak veiliger. De gemeenteraad moet de beslissing wel nog goedkeuren. Dat zal normaal gezien volgende maand gebeuren. De invoering van de grote zone dertig staat in de loop van het najaar gepland.