Vrachtwagen kantelt aan rotonde in Waaslandhaven, chauffeur gewond

In Aalst zijn op straat tientallen affiches geplakt die de draak steken met straatracers. Heel wat inwoners storen zich al langer aan het gevaarlijke rijgedrag van de snelheidsduivels. Eén iemand of een groep vond het tijd voor actie en plakte aan tientallen elektriciteitskastjes in het stadscentrum deze affiches. Daarop staan grappige opschriften te lezen, die de straatracers belachelijk maken. Hun eigen moeders schamen zich voor hun racend kind, bijvoorbeeld. Of ze zouden beter in Dendermonde de straten onveilig gaan maken. Een actie met een knipoog, maar van wie ze komt is nog een groot raadsel. De verspreider noemt zich Eer.Gisteren, een verwijzing naar de Aalsterse burgerbeweging Over.Morgen. De burgemeester was helaas niet bereikbaar voor een reactie.