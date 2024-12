Vrachtwagen in schaar op E34 in Stekene

Op de E34 in Stekene is deze namiddag een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. De truck was geladen met een hoogtewerker en de bestuurder verloor de controle over het stuur. Het gevaarte eindigde tegen de middenberm. De chauffeur bleef gelukkig ongedeerd. Hij kwam er met de schrik van af. Er lekte wel wat brandstof en die werd door de brandweer van de rijbaan verwijderd. Tijdens de takeling was de snelweg korte tijd helemaal afgesloten.