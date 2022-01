Vrachtwagen geladen met zakken suiker in gracht naast E34 in Stekene

De bestuurder die gisteren met zijn wagen in een gracht belandde op de Siesegemlaan in Aalst, is overleden in het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het crematorium in Aalst. De man werd het slachtoffer van een hartfalen. Hij week van de weg af en belandde in de gracht. De chauffeur, een 67-jarige Aalstenaar, werd nog ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Maar enkele uren later overleed hij. De man was een bekend figuur in de stad, hij was jarenlanger uitbater van een populaire feestzaal.