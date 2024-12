Vrachtwagen geladen met pizzabodems belandt in gracht naast E34 in Melsele

Op de E34 in Melsele is vanochtend een vrachtwagen in de gracht naast de snelweg beland. Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. De chauffeur raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Een stukje van de lading, allemaal diepgevroren pizzabodems, kwam in de berm terecht. Ook de brandstoftank scheurde en lekte diesel in de gracht. De vrachtwagen werd pas deze namiddag getakeld. Daarvoor werd er één rijstrook afgesloten.