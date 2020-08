Het was te verwachten. Ook de bekende winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem zal dit jaar niet doorgaan. De jaarmarkt lokt elk jaar duizenden bezoekers naar de gemeente. Het is dus onverantwoord om zo'n groot evenement te laten doorgaan in coronatijden, zegt het gemeentebestuur. Samen met de lokale verenigingen gaat de gemeente nu op zoek naar een kleinschaliger alternatief, zoals een kermis.